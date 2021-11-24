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Зробити, як у США. Яценюк закликав призначити спецпрокурора з "вагнергейту"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
24 листопада, 13:48
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Політик розповів, чи опиниться Україна в міжнародній ізоляції через злив секретних даних Росії
Яценюк хоче розслідування в Україні за прикладом США. Колаж "Сьогодні"
Яценюк хоче розслідування в Україні за прикладом США. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський повинен звернутися до Офісу генерального прокурора для того, щоб призначити спеціального прокурора з розслідування справи "вагнерівців" – аналогічно тому, як США розслідували можливу роботу Трампа на Росію.

Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ТВА.

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Він практично впевнений, що хтось із ОПУ злив агресору секретну інформацію, тому тут потрібне спецрозслідування.

"Якщо немає спецпрокурора, то це означає, що Зеленський сам безпосередньо був тією особою, яка умисно прийняла рішення відтермінувати операцію. У результаті цього росіяни аплодують, тому що вони повернули назад своїх вбивць. А це вже зрада. Інформацію з офісу президента хтось точно передав нашим ворогам. Зараз виникає тільки питання – хто. А те, що передали, – це вже зрозуміло", – сказав Яценюк.

Політик вважає, що такий скандал в українській владі не призведе до міжнародної ізоляції нашої країни, хоча зазначив, що США "зараз дивляться на Україну з чітким питанням: чи з вами взагалі можна ділитися розвідданими, чи ні? Хто у вас "щур", хто працює на Росію?".

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"Навпаки. Зараз США першими порушили питання, що Росія готується до нападу на Україну. А українська влада, весь український політичний істеблішмент говорив про те, що цього немає. Тільки зараз вони почали казати про те, що Росія накопичила війська і загроза вторгнення. Влада спочатку вирішила не говорити правду про зростання загрози з боку РФ. Мовчали вони про цю загрозу тільки з однієї точки зору – щоб на рейтинги не вплинуло. Кричати вони зараз почали не через, що вони усвідомили наявність загрози, а тому що побачили, що знову рейтинги не втримають", – додав Яценюк.

Скандал із "вагнергейтом"

  • 17 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити до України десятки найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський, який схвалив її. Журналісти-розслідувачі розповіли, як вербували "вагнерівців", витягували у них зізнання у злочинах і як збиралися посадити їхній літак.
  • 19 листопада на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це йому повідомив не особисто президент, а передав Єрмак.
  • Арсеній Яценюк упевнений, що рано чи пізно у справі "вагнерівців" буде встановлена вся істина, але при цьому нарікає, що спеціальна комісія поки не дала жодної чіткої відповіді на запитання у цій справі.
  • Читайте також у нашому матеріалі, який термін "світить" можливим винуватцям зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

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