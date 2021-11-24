Зробити, як у США. Яценюк закликав призначити спецпрокурора з "вагнергейту"

Політик розповів, чи опиниться Україна в міжнародній ізоляції через злив секретних даних Росії

Яценюк хоче розслідування в Україні за прикладом США. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський повинен звернутися до Офісу генерального прокурора для того, щоб призначити спеціального прокурора з розслідування справи "вагнерівців" – аналогічно тому, як США розслідували можливу роботу Трампа на Росію.

Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ТВА.

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Він практично впевнений, що хтось із ОПУ злив агресору секретну інформацію, тому тут потрібне спецрозслідування.

"Якщо немає спецпрокурора, то це означає, що Зеленський сам безпосередньо був тією особою, яка умисно прийняла рішення відтермінувати операцію. У результаті цього росіяни аплодують, тому що вони повернули назад своїх вбивць. А це вже зрада. Інформацію з офісу президента хтось точно передав нашим ворогам. Зараз виникає тільки питання – хто. А те, що передали, – це вже зрозуміло", – сказав Яценюк.

Політик вважає, що такий скандал в українській владі не призведе до міжнародної ізоляції нашої країни, хоча зазначив, що США "зараз дивляться на Україну з чітким питанням: чи з вами взагалі можна ділитися розвідданими, чи ні? Хто у вас "щур", хто працює на Росію?".

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"Навпаки. Зараз США першими порушили питання, що Росія готується до нападу на Україну. А українська влада, весь український політичний істеблішмент говорив про те, що цього немає. Тільки зараз вони почали казати про те, що Росія накопичила війська і загроза вторгнення. Влада спочатку вирішила не говорити правду про зростання загрози з боку РФ. Мовчали вони про цю загрозу тільки з однієї точки зору – щоб на рейтинги не вплинуло. Кричати вони зараз почали не через, що вони усвідомили наявність загрози, а тому що побачили, що знову рейтинги не втримають", – додав Яценюк.

Скандал із "вагнергейтом"