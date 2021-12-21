Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Влада Лідери

"Оце серйозний сигнал Путіну": Яценюк дав пораду Зеленському

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
21 грудня, 10:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик пояснив, з ким насправді має воювати президент України
Яценюк звернувся до Зеленського. Колаж "Сьогодні"
Яценюк звернувся до Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Для президента Володимира Зеленського зараз у пріоритеті має бути українська армія, а не створювати "фронти" і боротися з політичними опонентами всередині країни. Потрібно об'єднати всі політичні сили та суспільство навколо головної мети – протистояння Путіну. Про це заявив у програмі "Година Голованова" на телеканалі Україна 24 прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк

За його словами, президент мав би посадити всіх своїх опонентів за стіл і сказати, що країна зараз у реальній небезпеці, і він запрошує всіх своїх опонентів, усіх друзів, усіх, кому небайдужа Україна, аби всі об'єдналися і показали, що всі єдині. .

Реклама

"Володимире Олександровичу, ви повинні воювати тільки з Росією. Ви воюєте з усіма всередині країни, зовні країни, а треба воювати тільки з Путіним", – наголосив Яценюк.

Політик зазначив, що до такого альянсу має бути запрошено і всю опозицію, і владу з парламенту, і позапарламентські політичні сили, а також інтелігенцію, Раду церков.

"І оце повинна бути зараз його основна робота. Армія, внутрішня єдність і зовнішня єдність на зовнішньому фронті з нашими союзниками. Ось це – серйозний сигнал Путіну. Що є єдність і на Заході, і всередині. Але він робить все з точністю до навпаки", – пояснив він.

Реклама

Арсеній Яценюк наголосив, що за останні два роки Володимир Зеленський інфікувався вірусом влади.

"Він став переживати за те, що він втратить владу. Володимире Олександровичу, я вам зі свого досвіду точно можу сказати, що ви її втратите. Тільки можна це зробити достойно, а можна так, що історія нехорошу картинку щодо вас намалює. Відкладіть питання вашої влади, внутрішньої боротьби з усіма, вашого особистого рейтингу. Це зараз нічого не вартує, це нуль, це пустота. Для вас ключове повинно бути – це коли ви на Євангеліє руку поклали і брали присягу на вірність українській державі. Ваше завдання сьогодні – зберегти державу. Не шукати ворогів усередині", – звернувся політик до президента.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

46 268

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти