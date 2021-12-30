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"Время смелых надежд": Яценюк трогательно поздравил украинцев с Новым годом (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
30 декабря, 14:31
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Политик в своем поздравлении обратился к нашим гражданам во временно оккупированном Крыму
Арсений Яценюк. Фото: коллаж "Сегодня"
Арсений Яценюк. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк поздравил украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством.

Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.

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"В эти минуты в каждом из нас оживает маленький ребенок с воспоминаниями об атмосфере праздника, которую создавали нам родители. Сегодня мы воспроизводим это настроение в своих домах в кругу самых родных людей. Кто-то празднует Рождество и Новый год, а кто-то – Новый год и Рождество. Уверен, что эта разница временная. Каждый примет решение, исходящее от собственного сердца", – сказал Яценюк.

Он добавил, что новогодние праздники – время самых смелых надежд и мечтаний, даже в непростые времена.

"Нечисть грозит нам войной, хочет крови и нашу землю. Но Украину и украинцев не одолеть. Поздравляю наших воинов. Да хранит вас Божья Троица. Поздравляю наш украинский Крым и украинцев на нашем оккупированном Донбассе. Придет время, и мы будем вместе праздновать Рождество и Новый год в независимой, соборной, единой Украине", – отметил экс-премьер.

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Кроме того, Яценюк поздравил западных союзников, нашу диаспору, волонтеров и всех людей доброй воли, которые сегодня помогают Украине быть сильной и объединенной.

"Приветствую вас, дорогие украинцы. Мира и согласия. Пусть будет сильным наше государство Украина. Здоровье каждому из вас и вашим семьям. С Рождеством! С Новым годом!" – подытожил он.

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