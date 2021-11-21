Яценюк считает, что нынешний проект обустройства границы ничем не отличается от проекта 2014 года

В данный момент обустройство границы сделано только наполовину

Яценюк начал строить "Стену" еще в 2014 году

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" считает, что проект обустройства границы, которым сейчас занимаются, ничем не отличается от проекта, который был начат еще когда он был премьером. Об этом сообщает пресс-служба политика.

По его словам, как минимум проект будет просто в десятки раз дороже.

Реклама

"Думаю, что у них тот же проект и те же проектные институты. Если они хотят что-то лучше придумать, пусть покажут. Но это лучшее будет в десятки раз дороже. Ну и линию Маннергейма строить – это сейчас неэффективно ", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что по данным Госпогранслужбы, обустройство границы сделано только наполовину, хотя до конца текущего года оно должно было быть завершено на 100%:

"Хорошо, что сейчас министр внутренних дел сказал, что надо срочно достраивать границу по тому проекту, который я начал в далеком 2014 году", – сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что во время визита в Брюссель, когда он занимал пост премьера, коллеги из Европейского Союза говорили ему, что не совсем поддерживают идею строительства государственной границы.

"Прошло 5 лет – теперь Европейский Союз по нашему проекту строит такую ​​же государственную границу", – отметил политик.

По его словам, украинский проект – гораздо более сложное инженерное сооружение.

Реклама

"Наш проект предусматривает скрытые кабели, точки видеонаблюдения, огневые опорные точки. То есть наш проект намного сложнее", – добавил он.

Отвечая на вопрос о ситуации на границе с Беларусью, Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас он открыт.

"МВД одно не справится. Государству необходимо принимать решение, как охранять эту государственную границу. Отправлять физическую силу, то есть Национальную гвардию, пограничников – это один из вариантов временного решения этой проблемы, но не системного. Системное – это строительство государственной границы", – резюмировал политик.

Украинская "Стена" на границе с Россией

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа.

Реклама

Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.