Яценюк вважає, що нинішній проєкт облаштування кордону нічим не відрізняється від проекту 2014 року

На цей момент облаштування кордону зроблено лише наполовину

Яценюк почав будувати Стіну ще у 2014 році

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" вважає, що проєкт облаштування кордону, яким зараз займаються, нічим не відрізняється від проекту, який розпочали ще коли він був прем'єром. Про це повідомляє прес-служба політика.

За його словами, як мінімум проєкт буде просто в десятки разів дорожчим.

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"Думаю, що у них той самий проєкт і ті ж проектні інститути. Якщо вони хочуть щось краще придумати, нехай покажуть. Але це найкраще буде в десятки разів дорожче. Ну і лінію Маннергейма будувати – це зараз неефективно", – сказав він. .

Арсеній Яценюк наголосив, що за даними Держприкордонслужби, облаштування кордону зроблено лише наполовину, хоча до кінця поточного року воно мало бути завершено на 100%:

"Добре, що зараз міністр внутрішніх справ сказав, що треба терміново добудовувати кордон щодо того проекту, який я розпочав у далекому 2014 році", – сказав він.

Арсеній Яценюк нагадав, що під час візиту до Брюсселя, коли він обіймав посаду прем'єра, колеги з Європейського Союзу казали йому, що не зовсім підтримують ідею будівництва державного кордону.

"Пройшло 5 років – тепер Європейський Союз за нашим проектом будує такий же державний кордон", – зазначив політик.

За його словами, український проєкт – набагато складніша інженерна споруда.

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"Наш проєкт передбачає приховані кабелі, точки відеоспостереження, вогневі опорні точки. Тобто наш проєкт набагато складніший", – додав він.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на кордоні з Білоруссю, Арсеній Яценюк наголосив, що зараз він відкритий.

"МВС одне не впорається. Державі необхідно ухвалювати рішення, як охороняти цей державний кордон. Відправляти фізичну силу, тобто Національну гвардію, прикордонників – це один із варіантів тимчасового вирішення цієї проблеми, але не системного. Системне – це будівництво державного кордону", – резюмував політик.

Українська "Стіна" на кордоні з Росією

Вперше в Україні заговорили про проект "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон у Луганській та Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України надання необхідних коштів та запуску такого проекту.

Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованої прикордонної лінії вздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей із Росією. Це буде два оборонні рубежі.

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Проект передбачає встановлення сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними та тепловізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонні рубежі та близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.