"Я знаю, що так і буде": Тимошенко загадала бажання для України на 2022 рік

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко попросила для всієї України, щоб у новому році був і достаток, і мирне небо над українцями. Про це йдеться у її новорічному відеопривітанні.
Політик попросила на Новий рік найголовніший подарунок для усієї країни.
"Дай нам радості, забери печалі. Дай нам єдності, забери розбрат. Дай нам достатку, забери бідність. Дай нам здоров'я, забери хвороби. Дай нам мудрості, дай нам сил, дай нам впевненості, а ми зробимо все, щоб жити мирно та щасливо. Я знаю, що так і буде. Все буде добре", – сказала Юлія Тимошенко.
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Політики вітають українців із Новим роком
- Ексголова Верховної Ради, нардеп Дмитро Разумков у своєму новорічному привітанні нагадав, що треба вірити у краще та об'єднуватися для досягнення цілей.
- Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк зворушливо привітав українців з Новим роком. У своєму привітанні звернувся до наших громадян у тимчасово окупованому Криму.
- Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун торкнувся важливої теми у новорічному привітанні. У промові він згадав слова відомого американського письменника Мартіна Лютера Кінга.