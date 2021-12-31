"Я знаю, що так і буде": Тимошенко загадала бажання для України на 2022 рік

Україна зустрічає Новий рік з оптимізмом – що попросила для нас Тимошенко

Юлія Тимошенко записала зворушливе відеопривітання. Колаж "Сьогодні"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко попросила для всієї України, щоб у новому році був і достаток, і мирне небо над українцями. Про це йдеться у її новорічному відеопривітанні.

Політик попросила на Новий рік найголовніший подарунок для усієї країни.

Реклама

"Дай нам радості, забери печалі. Дай нам єдності, забери розбрат. Дай нам достатку, забери бідність. Дай нам здоров'я, забери хвороби. Дай нам мудрості, дай нам сил, дай нам впевненості, а ми зробимо все, щоб жити мирно та щасливо. Я знаю, що так і буде. Все буде добре", – сказала Юлія Тимошенко.

Політики вітають українців із Новим роком