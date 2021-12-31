"Я знаю, что так и будет": Тимошенко загадала желание для Украины на 2022 год

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко попросила для всей Украины, чтобы в новом году был и достаток, и мирное небо над украинцами. Об этом говорится в ее новогоднем видеопоздравлении.
Политик попросила на Новый год самый главный подарок для всей страны.
"Дай нам радости, забери печали. Дай нам единства, забери раздор. Дай нам достатка, забери бедность. Дай нам здоровья, забери болезни. Дай нам мудрости, дай нам сил, дай нам уверенности, а мы сделаем все, чтобы жить мирно и счастливо. Я знаю, что так и будет. Все будет хорошо", – сказала Юлия Тимошенко.
Далее по теме
Политики поздравляют украинцев с Новым годом
- Экс-глава Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков в своем новогоднем поздравлении напомнил, что нужно верить в лучшее и объединяться для достижения целей.
- Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк трогательно поздравил украинцев с Новым годом. В своем поздравлении обратился к нашим гражданам во временно оккупированном Крыму.
- Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун затронул важную тему в новогоднем поздравлении. В своей речи он вспомнил слова известного американского писателя Мартина Лютера Кинга.