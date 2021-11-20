Гройсман требует от власти объективного расследования дела "вагнеровцев"

У Гройсмана считают, что провал расследования должен привести к перевыборам парламента

У Гройсмана тоже возникли вопросы по факту срыва уникальной спецоперации / Коллаж "Сегодня"

Все больше политических сил требуют проведения объективного расследование дела "вагнеровцев" . Всеукраинская партия "Украинская Стратегия Гройсмана" отметила, что украинцы имеют право знать, есть ли предатели в высших эшелонах власти.

Об этом идет речь в заявлении политической силы.

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Требование

"В связи с обнародованием расследования Bellingcat и заявлениями, озвученными экс-главой ГУР МО Василием Бурбой о срыве спецоперации по задержанию так называемых "вагнеровцев", требуем от Президента страны немедленно отстранить всех возможных причастных к провалу операции – для проведения объективного расследования. Требуем гарантировать проведение честного и беспристрастного расследования дела правоохранительными органами и обеспечить защиту уволенных разведчиков и их семей. В рамках парламентского контроля – немедленно создать новую Временную следственную комиссию, которая по своему персональному составу будет способна провести объективное парламентское расследование", – сказано в заявлении "Украинской Стратегии Гройсмана"

В политической силе считают, что если данный парламент не сможет эффективно провести свое расследование в рамках ВСК, то целесообразно требовать проведения досрочных парламентских выборов. И "Украинская Стратегия Гройсмана" будет на этом настаивать.

"Украинцы имеют право знать, есть ли предатели в высших эшелонах власти и их фамилии. Предатели должны быть строго наказаны!" , – отмечается в заявлении.

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