Гройсман требует от власти объективного расследования дела "вагнеровцев"

Все больше политических сил требуют проведения объективного расследование дела "вагнеровцев" . Всеукраинская партия "Украинская Стратегия Гройсмана" отметила, что украинцы имеют право знать, есть ли предатели в высших эшелонах власти.
Об этом идет речь в заявлении политической силы.
Требование
"В связи с обнародованием расследования Bellingcat и заявлениями, озвученными экс-главой ГУР МО Василием Бурбой о срыве спецоперации по задержанию так называемых "вагнеровцев", требуем от Президента страны немедленно отстранить всех возможных причастных к провалу операции – для проведения объективного расследования. Требуем гарантировать проведение честного и беспристрастного расследования дела правоохранительными органами и обеспечить защиту уволенных разведчиков и их семей. В рамках парламентского контроля – немедленно создать новую Временную следственную комиссию, которая по своему персональному составу будет способна провести объективное парламентское расследование", – сказано в заявлении "Украинской Стратегии Гройсмана"
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В политической силе считают, что если данный парламент не сможет эффективно провести свое расследование в рамках ВСК, то целесообразно требовать проведения досрочных парламентских выборов. И "Украинская Стратегия Гройсмана" будет на этом настаивать.
"Украинцы имеют право знать, есть ли предатели в высших эшелонах власти и их фамилии. Предатели должны быть строго наказаны!" , – отмечается в заявлении.
Требования
- Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк также считает, что нужно провести беспристрастное расследование. Или Зеленский немедленно отстраняет всех, кто был в его кабинете при докладе о спецоперации по "вагнеровцам", и требует создать специальную независимую следственную группу для расследования госизмены, или Зеленский и является тем, кто провалил спецоперацию и предал присягу Президента Украины, считает Яценюк.
- Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, принимавший участие в организации спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и фигурирующий в расследовании Bellingcat, рассказал, кто дал приказ перенести финальную часть спецоперации.
- Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" также задался вопросом – кто из окружения президента работает на спецслужбы РФ ?