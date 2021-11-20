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Гройсман вимагає від влади об’єктивного розслідування справи "вагнерівців"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 листопада, 18:20
В закладинки
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У Гройсмана вважають, що провал розслідування мусить привести до перевиборів парламенту
У Гройсмана теж виникли питання щодо факту зриву унікальної спецоперації / Колаж "Сьогодні"
У Гройсмана теж виникли питання щодо факту зриву унікальної спецоперації / Колаж "Сьогодні"

Все більше політичних сил вимагають проведення об’єктивного розслідування справи "вагнерівців". Всеукраїнська партія "Українська Стратегія Гройсмана" зазначила, що українці мають право знати, чи є зрадники у вищих ешелонах влади.

Про це йдеться у заяві політичної сили.

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Вимога

"У зв’язку із оприлюдненням розслідування Bellingcat та заявами, озвученими ексглавою ГУР МО Василем Бурбою, щодо зриву спецоперації по затриманню так званих вагнерівців, вимагаємо від Президента країни негайно відсторонити всіх можливих причетних до провалу операції – для проведення об’єктивного розслідування. Гарантувати проведення чесного та неупередженого розслідування справи правоохоронними органами і забезпечити захист звільнених розвідників та їхніх родин. У межах парламентського контролю – негайно створити нову Тимчасову слідчу комісію, яка за своїм персональним складом буде здатна провести об’єктивне парламентське розслідування", – сказано в заяві "Української Стратегії Гройсмана"

В політичний силі вважають, що якщо цей парламент не спроможний ефективно провести своє розслідування в рамках ТСК, то доцільно вимагати дострокових парламентських виборів. І "Українська Стратегія Гройсмана" буде це робити.

"Українці мають право знати, чи є зрадники у вищих ешелонах влади і їхні прізвища. Зрадники повинні бути суворо покарані!", – наголошується в заяві.

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Вимоги

  • Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк також вважає, що потрібно провести неупереджене розслідування. Або Зеленський негайно відстороняє всіх, хто був в його кабінеті при доповіді про спецоперацію щодо "вагнерівців", і вимагає створити спеціальну незалежну слідчу групу для розслідування держзради, або Зеленський і є тим, хто провалив спецоперацію і зрадив присязі Президента України, вважає Яценюк.
  • Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, який брав участь у організації спецоперації з затримання "вагнерівців" та який фігурує у розслідуванні Bellingcat, розповів, хто дав наказ перенести фінальну частину спецоперації.
  • Відомий журналіст Дмитро Гордон в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24 також" задався питання – хто з оточення президента працює на спецслужби РФ?

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