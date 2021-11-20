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Шукати "щура" або зрадити Україну: Яценюк назвав два варіанти для Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 листопада, 14:03
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Яценюк вимагає розслідування того, що відбулося в Офісі президента під час прийняття рішення по спецоперації
Яценюк вважає, що після всього сказаного необхідні серйозні висновки / Колаж "Сьогодні"
Яценюк вважає, що після всього сказаного необхідні серйозні висновки / Колаж "Сьогодні"

Або Зеленський негайно відстороняє всіх, хто був в його кабінеті при доповіді про спецоперацію щодо "вагнерівців", і вимагає створити спеціальну незалежну слідчу групу для розслідування держзради, або Зеленський і є тим, хто провалив спецоперацію і зрадив присязі Президента України.

Так вважає прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, про що він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Вимога

"Колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба підтвердив, що операція із захоплення путінських вбивць із банди Вагнера реалізовувалась українською розвідкою і була провалена свідомим рішенням керівництва держави. Лунає багато прізвищ, хто міг бути тим "щуром", який зрадив Українську державу, розкрив операцію і врятував путінських злочинців. Єдина особа, за кого голосував народ України і яка за законом відповідає за національну безпеку і здійснює загальне керівництво всією розвідкою, – Володимир Зеленський.

Є тільки два варіанти. Перший – Зеленський негайно відстороняє всіх, хто був в його кабінеті при доповіді щодо цієї спецоперації, і вимагає створити спеціальну незалежну слідчу групу, результатом діяльності якої є пред’явлення звинувачення в державній зраді конкретним посадовим особам з кабінету Зеленського. Другий – Зеленський і є тим, хто провалив спецоперацію і зрадив присязі Президента України", – написав Арсеній Яценюк.

Заяви Бурби

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