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Искать "крысу" или предать Украину: Яценюк назвал два варианта для Зеленского

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 ноября, 14:03
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Яценюк требует расследования произошедшего в Офисе президента во время принятия решения по спецоперации
Яценюк считает, что после всего сказанного необходимы серьезные выводы / Коллаж "Сегодня"
Яценюк считает, что после всего сказанного необходимы серьезные выводы / Коллаж "Сегодня"

Либо Зеленский немедленно отстраняет всех, кто находился в его кабинете при докладе о спецоперации по доставке "вагнеровцев", и требует создать специальную независимую следственную группу для расследования госизмены, либо Зеленский и есть тем, кто провалил спецоперацию и предал присягу Президента Украины.

Так считает премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, о чем он написал на своей странице в Facebook.

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Требование

"Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба подтвердил, что операция по захвату путинских убийц из банды Вагнера реализовывалась украинской разведкой и была провалена сознательным решением руководства государства. Звучит много фамилий, кто мог быть той крысой, которая предала Украинское государство, раскрыла операцию и спасла путинских преступников. Единственное лицо, за кого голосовал народ Украины и по закону отвечает за национальную безопасность и осуществляет общее руководство всей разведкой, – Владимир Зеленский.

Есть только два варианта. Первый – Зеленский немедленно отстраняет всех, кто был в его кабинете при докладе по этой спецоперации, и требует создать специальную независимую следственную группу, результатом деятельности которой будет предъявление обвинения в государственной измене конкретным должностным лицам из кабинета Зеленского. Второй – Зеленский и является тем, кто провалил спецоперацию, предав присягу Президента Украины", – написал Арсений Яценюк.

Заявления Бурбы

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