Гордон поставив незручне питання Зеленському про шпигунів

Відомий журналіст Дмитро Гордон в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" поставив незручне запитання президенту України Володимиру Зеленському – хто з його оточення працює на спецслужби РФ?
"Я хочу знати, якщо в оточенні президента агенти РФ. Хто з людей, пов'язаних із президентом, підтримує відносини зі спецслужбами РФ?" – сказав Дмитро Гордон у прямому ефірі.
Гордон заявив про те, що після всіх публікацій Bellingcat чинний президент Володимир Зеленський має усунути всіх дійових осіб, названих генералом Бурбою, від своїх професійних обов'язків.
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Справа "вагнерівців"
- Нагадаємо, раніше в Мережу потрапили секретні документи Міністерства оборони про підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Їх опублікувала журналістка Яніна Соколова.
- А 17 листопада група міжнародних розслідувачів Bellingcat оприлюднила матеріал про те, хто міг бути винен у зриві затримання російських найманців. Однак хто і чому міг відкласти початок спецоперації – журналісти не вказали. Відомо, що напередодні голова Офісу президента України Андрій Єрмак просив тодішнього керівника розвідки Василя Бурбу подумати, щоб відкласти операцію через загрозу зриву перемир'я.
- Нагадаємо, влітку 2020 року у Білорусі повідомили про затримання російських бойовиків. Згодом з'ясувалося, що так звані "вагнерівці" мали продовжити літаком свою подорож до Києва, де на них уже чекала Служба безпеки України.
- Це все відбувалося у рамках секретної української спецоперації. Оперативні заходи мали розпочатися на пару днів раніше, але з невідомих причин усе перенесли на іншу дату.
- У розслідуванні Bellingcat йдеться про те, що розвідники попереджали про низьку ймовірність успіху через зміни у графіку проведення. Але винних у "зриві" спецоперації досі не названо.