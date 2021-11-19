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Гордон поставив незручне питання Зеленському про шпигунів

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Заступник Подієвого лідера Сьогодні
19 листопада, 22:45
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Дмитро Гордон не вірить у другий термін Зеленського / Колаж "Сьогодні"
Дмитро Гордон не вірить у другий термін Зеленського / Колаж "Сьогодні"

Відомий журналіст Дмитро Гордон в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" поставив незручне запитання президенту України Володимиру Зеленському – хто з його оточення працює на спецслужби РФ?

"Я хочу знати, якщо в оточенні президента агенти РФ. Хто з людей, пов'язаних із президентом, підтримує відносини зі спецслужбами РФ?" – сказав Дмитро Гордон у прямому ефірі.

Гордон заявив про те, що після всіх публікацій Bellingcat чинний президент Володимир Зеленський має усунути всіх дійових осіб, названих генералом Бурбою, від своїх професійних обов'язків.

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