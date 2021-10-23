"Пощады не ждите": Венедиктова пригрозила Савченко за поддельный сертификат

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители будут жестко разбираться с теми, кто подделывает COVID-сертификаты и пользуется ими. Она дала понять, что это касается и экс-нардепа Надежды Савченко, которую на днях задержали с липовым документом о вакцинации.
Об этом она написала в Facebook.
Венедиктова объявила войну ковид-мошенникам
По ее словам, подделывание COVID-сертификатов – это не мелкое преступление, поскольку сейчас такие документы все чаще стали превращаться в "свидетельства о смерти". Более того, много людей покупают эту "кровавую макулатуру" и без вакцинации заболевают, заражая всех вокруг.
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"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать", – подчеркнула она.
Генпрокурор сравнила фейковые сертификаты с игрой в "русскую рулетку" и за эти "ковидные" выстрелы обещает наказывать и продавцов, и покупателей.
Достанется и Савченко?
Сейчас стремительно растет не только заболеваемость COVID-19, но и статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение недостоверных данных в электронные базы.
"Дельцы штампуют подделки, а "герои", которых не берет никакая зараза, их скупают. Накануне из-за такого сомнительного международного свидетельства о вакцинации, с которым влетели (в Украину) экс-нардеп и ее сестра (Надежда и Вера Савченко) в аэропорт "Борисполь", начато уголовное производство. Сестры от дачи показаний отказались на основании статьи 63 Конституции Украины", – сказала она.
От наказания никто не уйдет
Генпрокурор сообщила, что из почти 800 нынешних уголовных производств о подделке документов более половины касаются вакцинации. Всего в 2021 году 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов.
"Среди фигурантов: разнообразные мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм и тому подобное. Бонусом к путевкам продают фейковые отрицательные тесты на ковид, тем самым расширяя географию возможного распространения опасного вируса. Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии" и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю", – добавила Венедиктова.
Скандал с сестрами Савченко
- 22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят им подозрения – открыто уголовное производство.
- В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за подделанный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.
- А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничение свободы на срок до 2-х лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.
- Сама Савченко оправдалась за поддельный сертификат, мол, это не официальный документ для пересечения границы.