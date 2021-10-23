"Пощады не ждите": Венедиктова пригрозила Савченко за поддельный сертификат

Липовые документы все чаще стали превращаться в свидетельства о смерти – генпрокурор сравнила их с русской рулеткой

Венедиктова выступила с жестким заявлением. Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители будут жестко разбираться с теми, кто подделывает COVID-сертификаты и пользуется ими. Она дала понять, что это касается и экс-нардепа Надежды Савченко, которую на днях задержали с липовым документом о вакцинации.

Об этом она написала в Facebook.

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Венедиктова объявила войну ковид-мошенникам

По ее словам, подделывание COVID-сертификатов – это не мелкое преступление, поскольку сейчас такие документы все чаще стали превращаться в "свидетельства о смерти". Более того, много людей покупают эту "кровавую макулатуру" и без вакцинации заболевают, заражая всех вокруг.

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать", – подчеркнула она.

Генпрокурор сравнила фейковые сертификаты с игрой в "русскую рулетку" и за эти "ковидные" выстрелы обещает наказывать и продавцов, и покупателей.

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Достанется и Савченко?

Сейчас стремительно растет не только заболеваемость COVID-19, но и статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение недостоверных данных в электронные базы.

"Дельцы штампуют подделки, а "герои", которых не берет никакая зараза, их скупают. Накануне из-за такого сомнительного международного свидетельства о вакцинации, с которым влетели (в Украину) экс-нардеп и ее сестра (Надежда и Вера Савченко) в аэропорт "Борисполь", начато уголовное производство. Сестры от дачи показаний отказались на основании статьи 63 Конституции Украины", – сказала она.

От наказания никто не уйдет

Генпрокурор сообщила, что из почти 800 нынешних уголовных производств о подделке документов более половины касаются вакцинации. Всего в 2021 году 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов.

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"Среди фигурантов: разнообразные мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм и тому подобное. Бонусом к путевкам продают фейковые отрицательные тесты на ковид, тем самым расширяя географию возможного распространения опасного вируса. Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии" и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю", – добавила Венедиктова.

Скандал с сестрами Савченко