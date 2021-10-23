"Пощади не чекайте": Венедіктова пригрозила Савченко за підроблений сертифікат

Липові документи все частіше стали перетворюватися на свідоцтва про смерть – генпрокурор порівняла їх з російською рулеткою

Венедіктова виступила із жорсткою заявою. Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці будуть жорстко розбиратися з тими, хто підробляє COVID-сертифікати і користується ними. Вона дала зрозуміти, що це стосується і екснардепа Надію Савченко, яку днями зловили з фальшивим документом про вакцинацію.

Про це вона написала в Facebook.

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За її словами, підроблення COVID-сертифікатів – це не дрібний злочин, оскільки зараз такі документи все частіше стали перетворюватися на "свідоцтва про смерть". Більш того, багато людей купують цю "криваву макулатуру" і без вакцинації хворіють, заражаючи всіх навколо.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити", – підкреслила вона.

Генпрокурор порівняла фейкові сертифікати з грою в "російську рулетку" і за ці "ковідні" постріли обіцяє карати і продавців, і покупців.

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Дістанеться і Савченко?

Зараз стрімко зростає не тільки захворюваність на ковід, а й статистика злочинної підробки результатів ПЛР-тестів, довідок і міжнародних свідоцтв про вакцинацію і COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних в електронні бази.

"Ділки штампують підробки, а "герої", яких не бере ніяка зараза, їх скуповують. Напередодні через таке сумнівне міжнародне свідоцтво про вакцинацію, з яким влетіли (в Україну) екснардепка та її сестра (Надія и Віра Савченко) до аеропорту "Бориспіль", розпочато кримінальне провадження. Сестри від надання показів відмовились на підставі статті 63 Конституції України", – сказала вона.

Від покарання ніхто не втече

Генпрокурор повідомила, що з майже 800 нинішніх кримінальних проваджень про підробку документів більше половини стосуються вакцинації. Всього у 2021 році 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів.

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"Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо. Бонусом до путівок продають фейкові негативні тести на ковід, тим самим розширюючи географію можливого розповсюдження небезпечного вірусу. Я зараз звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до "індустрії" і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю", – додала Венедіктова.

Скандал з сестрами Савченко