"Дію" устанавливать не буду": видео "задержания" Савченко в аэропорту

Бывшего народного депутата Надежду Савченко и ее сестру Веру разоблачили с поддельными сертификатами в аэропорту "Борисполь" 4 октября. Они наотрез отказывались загрузить информацию о вакцинации в приложение "Дія".
Соответствующее видео опубликовало ТСН.
Пограничник сначала спросил у сестер, есть ли у них COVID-сертификат в "Дія", на что Надя Савченко ответила, что нет у нее этого приложения и даже не собирается устанавливать его.
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"Не могу загрузить "Дію", поскольку вообще не имею понятия, что это. Насколько я знаю, "Дію" нужно загрузить и потом в нее все вложить – паспорт, карточку и т.д., все, что требует "Дія", а это в принципе незаконно. Поэтому я ее устанавливать не буду", – сказала экс-нардеп.
Пограничник объяснил сестрам, что есть сомнения относительно действительности COVID-сертификатов, отметив, что с них не считывается QR-код.
"У нас есть программа (для считки сертификатов), которую также используют страны Евросоюза, и, к сожалению, не читает ваши QR-коды с ваших сертификатов", – объяснил мужчина и сказал дождаться полиции.
Судя по дате на видео, инцидент произошел 4 октября.
Скандал с сестрами Савченко
- 22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят им подозрения – открыто уголовное производство.
- В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за подделанный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.
- А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничения свободы на срок до 2-х лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.
- Сама Савченко оправдалась за поддельный сертификат, мол, это не официальный документ для пересечения границы.