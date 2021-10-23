"Дію" встановлювати не буду ": відео "затримання" Савченко в аеропорту

Прикордонники почали вимагати від екснардепа та її сестри сертифікат про вакцинацію в додатку, але отримали несподівану відповідь

Надія (зліва) і Віра Савченко попалися прикордонникам в аеропорту. Колаж "Сьогодні"

Колишнього народного депутата Надію Савченко та її сестру Віру викрили з підробленими сертифікатами в аеропорту "Бориспіль" 4 жовтня. Вони навідріз відмовлялися завантажити інформацію про вакцинацію в додаток "Дія".

Відповідне відео опублікувало ТСН.

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Прикордонник спочатку запитав у сестер, чи є у них COVID-сертифікат в "Дії", на що Надя Савченко відповіла, що немає у неї цього додатка і навіть не збирається встановлювати його.

"Не можу завантажити "Дію", оскільки взагалі не маю поняття, що це. Наскільки я знаю, "Дію" потрібно завантажити і потім в неї все вкласти – паспорт, картку і т.д., все, що вимагає "Дія", а це в принципі незаконно. Тому я її встановлювати не буду", – сказала екснардеп.

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Прикордонник пояснив сестрам, що є сумніви щодо дійсності COVID-сертифікатів, зазначивши, що з них не зчитується QR-код.

"У нас є програма (для зчитування сертифікатів), яку також використовують країни Євросоюзу, і, на жаль, не читає ваші QR-коди з ваших сертифікатів", – пояснив чоловік і сказав дочекатися поліції.

Судячи з дати на відео, інцидент стався 4 жовтня.

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Скандал з сестрами Савченко

22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися в Україну. Документи забрали на експертизу, а слідчі готують їм підозри – відкрито кримінальне провадження.

У той же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністю за підроблений документ. Він пообіцяв, що розбиратися будуть строго за законом.

А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2 років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф в 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.