Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ворскла - Шахтар: онлайн 🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

"Дію" встановлювати не буду ": відео "затримання" Савченко в аеропорту

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 жовтня, 13:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прикордонники почали вимагати від екснардепа та її сестри сертифікат про вакцинацію в додатку, але отримали несподівану відповідь
Надія (зліва) і Віра Савченко попалися прикордонникам в аеропорту. Колаж "Сьогодні"
Надія (зліва) і Віра Савченко попалися прикордонникам в аеропорту. Колаж "Сьогодні"

Колишнього народного депутата Надію Савченко та її сестру Віру викрили з підробленими сертифікатами в аеропорту "Бориспіль" 4 жовтня. Вони навідріз відмовлялися завантажити інформацію про вакцинацію в додаток "Дія".

Відповідне відео опублікувало ТСН.

Реклама

Прикордонник спочатку запитав у сестер, чи є у них COVID-сертифікат в "Дії", на що Надя Савченко відповіла, що немає у неї цього додатка і навіть не збирається встановлювати його.

"Не можу завантажити "Дію", оскільки взагалі не маю поняття, що це. Наскільки я знаю, "Дію" потрібно завантажити і потім в неї все вкласти – паспорт, картку і т.д., все, що вимагає "Дія", а це в принципі незаконно. Тому я її встановлювати не буду", – сказала екснардеп.

Реклама

Прикордонник пояснив сестрам, що є сумніви щодо дійсності COVID-сертифікатів, зазначивши, що з них не зчитується QR-код.

"У нас є програма (для зчитування сертифікатів), яку також використовують країни Євросоюзу, і, на жаль, не читає ваші QR-коди з ваших сертифікатів", – пояснив чоловік і сказав дочекатися поліції.

Судячи з дати на відео, інцидент стався 4 жовтня.

Реклама

Скандал з сестрами Савченко

  • 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися в Україну. Документи забрали на експертизу, а слідчі готують їм підозри – відкрито кримінальне провадження.
  • У той же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністю за підроблений документ. Він пообіцяв, що розбиратися будуть строго за законом.
  • А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2 років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф в 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 жовтня 1991. У Києві перебуває з візитом Збігнєв Бжезинський, американський політичний діяч...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

124 732

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти