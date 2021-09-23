Ляшко: Раскрыть покушение на Шефира нужно с железными доказательствами

Необходимо гарантировать доверие к расследованию, чтобы не допустить возврата страны в лихие 90-е, говорит политик

Ляшко высказался о нападении на помощника президента. Коллаж "Сегодня"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что в ситуации с покушением на помощника президента Сергея Шефира власть должна обеспечить быстрое раскрытие преступления с железными доказательствами.

Об этом он написал в Facebook.

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Он считает спекуляцией заявление властей, мол, попытка убить Шефира – это плата за реформы.

"Но все украинцы ждут от властей не спекуляций, а профессионального и быстрого раскрытия этого преступления – с железными, а не вымышленными доказательствами, задержанием настоящих, а не бутафорских исполнителей и заказчиков. Только это будет гарантировать доверие к расследованию и гарантирует невозврат страны в лихие 90-е", – написал Ляшко.

Покушение на Сергея Шефира