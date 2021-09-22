Демонстративное убийство – в ОП прокомментировали нападение на Шефира

В Офисе президента заявили, что стрельба в авто помощника президента Сергея Шефира – попытка демонстративного убийства ключевого члена команды.
Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет "Украинская правда".
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"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и жестокое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для задержания преступников", – сказал он.
Что известно о Сергее Шефире?
Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.
- Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.
- Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".
- В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".
- 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы работы главы государства.
- Шефира считают одним из самых близких людей президента.
Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".