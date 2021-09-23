Ляшко: Розкрити замах на Шефіра потрібно з залізними доказами

Необхідно гарантувати довіру до розслідування, щоб не допустити повернення країни в лихі 90-ті, каже політик

Ляшко висловився про напад на помічника президента. Колаж "Сьогодні"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що в ситуації з замахом на помічника президента Сергія Шефіра влада повинна забезпечити швидке розкриття злочину з залізними доказами.

Про це він написав у Facebook.

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Він вважає спекуляцією заяви влади, мовляв, спроба вбити Шефіра – це плата за реформи.

"Але всі українці чекають від влади не спекуляцій, а професійного і швидкого розкриття цього злочину – із залізними, а не вигаданими доказами, затриманням справжніх, а не бутафорних виконавців і замовників. Лише це гарантуватиме довіру до розслідування і гарантію від неповернення країни в лихі 90-ті", – написав Ляшко.

Замах на Сергія Шефіра