Напад на Сергія Шефіра: стало відомо про стан пораненого водія

Арахамія повідомив, що водій отримав три вогнепальні поранення

Водій першого помічника президента України Сергія Шефіра, який отримав вогнепальні поранення, був терміново госпіталізований в лікарню "Феофанія".

Як повідомили в ефірі каналу "Україна 24", водій в реанімації у вкрай важкому стані.

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Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що водій отримав три вогнепальні поранення.

Замах на Сергія Шефіра

Сьогодні, 22 вересня, стало відомо про напад на авто першого помічника президента України. Напад стався поблизу села Лісники, що недалеко від Києва.

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В результаті нападу постраждав водій, сам Сергій Шефір в шоковому стані, але не постраждав. Правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинців.