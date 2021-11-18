За "жест" Зеленскому у Лероса отобрали загранпаспорт

Печерский суд не стал отправлять народного депутата под домашний арест

Лерос считает, что против него ведется политическое преследование / Коллаж "Сегодня"

18 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Гео Леросу в рамках дела о хулиганстве в стенах Верховной Рады. Речь идет о непристойном жесте, сделанном нардепом на трибуне Верховной Рады в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

О деталях суда стало известно из трансляции заседания Печерского суда.

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Мера пресечения

Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест, но судья отклонил просьбу. Суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Также народного депутата обязали сдать загранпаспорт.

Дела Лероса