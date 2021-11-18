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За "жест" Зеленскому у Лероса отобрали загранпаспорт

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 ноября, 18:01
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Печерский суд не стал отправлять народного депутата под домашний арест
Лерос считает, что против него ведется политическое преследование / Коллаж "Сегодня"
Лерос считает, что против него ведется политическое преследование / Коллаж "Сегодня"

18 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Гео Леросу в рамках дела о хулиганстве в стенах Верховной Рады. Речь идет о непристойном жесте, сделанном нардепом на трибуне Верховной Рады в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

О деталях суда стало известно из трансляции заседания Печерского суда.

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Мера пресечения

Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест, но судья отклонил просьбу. Суд избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Также народного депутата обязали сдать загранпаспорт.

Дела Лероса

  • На своем телеграм-канале Лерос так прокомментировал судебное заседание: "Сегодня в 15:30 состоится продолжение суда (проведение 757/60393/21-к) по избранию мне меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не извинился за это".
  • На видео из зала суда, в частности, видно, как прокурор просит добавить к ходатайству об избрании меры пресечения Леросу распечатки его публикаций в Фейсбуке, которые депутат регулярно продолжает выставлять с фото непристойного жеста.
  • Напомним, 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады.
  • Сейчас Государственное бюро расследований (ГБР) ведет поиск видео момента непристойного поведения Гео Лероса в ВР.

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