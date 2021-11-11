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"Посмотрел в глаза и увидел ухмылку": Гео Лерос о среднем пальце Зеленскому в Раде

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 ноября, 23:31
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Народный депутат Гео Лерос назвал, кто виноват в его хулиганстве в Верховной Раде
Лерос уверен, что это - борьба за свободу слова/Коллаж "Сегодня"
Лерос уверен, что это - борьба за свободу слова/Коллаж "Сегодня"

Непристойный жест, который показал с трибуны Верховной Рады внефракционный народный депутат Гео Лерос 4 ноября, не был запланированной акцией. Это был импульсивный поступок и стал реакцией на мимику президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил Гео Лерос в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".

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"Я импульсивно отреагировал"

"Безусловно, мое действие было импульсивным. Более того, в другой ситуации я бы даже осудил такие действия со стороны какого-то народного депутата по отношению к президенту. Но учитывая то, что президент Зеленский на обмане и на предательстве зашел в президенты Украины, и то, с какой сильной ухмылкой он смотрел на меня... Это буквально ухмылка всем украинцам! Он ведет предательскую политику по отношению ко всем украинцам, в том числе к своим избирателям. Поэтому это было импульсивное действие, я прекрасно это понимаю. Оно не было запланированным, как ГБР это пытается преподнести, якобы целая запланированная акция была. Я импульсивно отреагировал на эту ухмылку, так как Зеленский уволил меня с поста советника президента", – заявил Лерос в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Подследственный

  • Напомним, 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. После этого Лерос объяснил свой поступок.
  • За это комитет Рады рекомендовал отстранить депутата от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.
  • Напомним, 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады.
  • Сейчас Государственное бюро расследований (ГБР) ведет поиск видео момента непристойного поведения Гео Лероса в ВР.

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