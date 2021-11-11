"Подивився в очі і побачив усмішку": Гео Лерос про середній палець Зеленському у Раді

Народний депутат Гео Лерос назвав, хто винен у його хуліганстві у Верховній Раді

Лерос впевнений, що це – боротьба за свободу слова/Колаж "Сьогодні"

Непристойний жест, який показав із трибуни Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос 4 листопада, не був запланованою акцією. Це був імпульсивний вчинок, який став реакцією на міміку президента Володимира Зеленського.

Про це заявив Гео Лерос у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" .

Реклама

"Я імпульсивно відреагував"

"Безумовно, моя дія була імпульсивною. Щобільше, в іншій ситуації я навіть засудив би такі дії з боку якогось народного депутата стосовно президента. Але враховуючи те, що президент Зеленський на обмані та на зраді зайшов у президенти України, й те, з якою сильною усмішкою він дивився на мене... Це буквально усмішка всім українцям, він веде зрадницьку політику щодо всіх українців, у тому числі своїх виборців. Тому це була імпульсивна дія, я чудово це розумію. Вона не була запланованою, як ДБР це намагається піднести, нібито ціла запланована акція була. Я імпульсивно відреагував на цю усмішку, оскільки Зеленський звільнив мене з посади радника президента", – заявив Лерос у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Підслідний