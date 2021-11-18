За "жест" Зеленському у Лероса відібрали закордонний паспорт

18 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Гео Леросу в рамках справи про хуліганство у стінах Верховної Ради. Мова йде про непристойний жест, який нардеп зробив на трибуні Верховної Ради на адресу президента України Володимира Зеленського.
Про деталі суду стало відомо із трансляції засідання Печерського суду.
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Запобіжний захід
Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт, але суддя відхилив прохання. Суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Також народного депутата зобов'язали здати закордонний паспорт.
Справи Лероса
- На своєму телеграм-каналі Лерос так прокоментував судове засідання: "Сьогодні о 15:30 відбудеться продовження суду (проведення 757/60393/21-к) щодо обрання мені запобіжного заходу за "жест" Зеленському і за відео, на яких брати Єрмаки торгують державними посадами, які я оприлюднив і не вибачився за це".
- На відео із зали суду, зокрема, видно, як прокурор просить додати до клопотання про обрання запобіжного заходу Леросу роздруківки його публікацій у Фейсбуці, які депутат регулярно продовжує виставляти з фото непристойного жесту.
- Нагадаємо, 11 листопада нардепу було вручено підозру за фактом грубого порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради.
- Зараз Державне бюро розслідувань (ДБР) веде пошук відео моменту непристойної поведінки Гео Лероса у ВР.