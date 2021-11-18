За "жест" Зеленському у Лероса відібрали закордонний паспорт

Печерський суд не став відправляти народного депутата під домашній арешт

Лерос вважає, що проти нього ведеться політичне переслідування / Колаж "Сьогодні"

18 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Гео Леросу в рамках справи про хуліганство у стінах Верховної Ради. Мова йде про непристойний жест, який нардеп зробив на трибуні Верховної Ради на адресу президента України Володимира Зеленського.

Про деталі суду стало відомо із трансляції засідання Печерського суду.

Реклама

<br />

Запобіжний захід

Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт, але суддя відхилив прохання. Суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Також народного депутата зобов'язали здати закордонний паспорт.

Справи Лероса