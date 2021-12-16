"Принимаем заказы. Дорого": Тимошенко дала "мастер-класс" на барабанах (видео)

Политик удивляет не только своими нарядами, но и музыкальными навыками

Юлия Тимошенко предстала в неожиданном образе музыканта. Коллаж "Сегодня"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко дала "мастер-класс" игры на акустической ударной установке. Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого", – подписала она свое видео.

Реклама

Судя по ее наряду, она отправилась в студию звукозаписи после пленарного заседания Верховной Рады. Мы писали, как Тимошенко удивила депутатов новым стильным луком, некоторые даже делали с ней селфи.

Как там еще дела у Тимошенко