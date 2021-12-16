"Принимаем заказы. Дорого": Тимошенко дала "мастер-класс" на барабанах (видео)

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко дала "мастер-класс" игры на акустической ударной установке. Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого", – подписала она свое видео.
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Судя по ее наряду, она отправилась в студию звукозаписи после пленарного заседания Верховной Рады. Мы писали, как Тимошенко удивила депутатов новым стильным луком, некоторые даже делали с ней селфи.
Как там еще дела у Тимошенко
- Недавно Тимошенко показала, как ждала "госпереворот", который до этого анонсировал на 1 декабря президент Владимир Зеленский.
- Также она решила поддержать флешмоб Авакова, который опубликовал фото с известными журналистами и загадочной подписью к нему: "Да, это именно то, что вы подумали". Тимошенко показалась в каске и ответила на фразу Авакова, но по-своему.
- Ранее лидер "Батькивщины" показывала дочь и повзрослевшую внучку. Они вместе выбрались в театр.