"Приймаємо замовлення. Дорого": Тимошенко дала "майстер-клас" на барабанах (відео)

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко дала "майстер-клас" гри на акустичній ударній установці. Відповідне відео вона опублікувала у Facebook.
"Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого", – підписала вона своє відео.
Далі по темі
Судячи з її вбрання, вона вирушила до студії звукозапису після пленарного засідання Верховної Ради. Ми писали, як Тимошенко здивувала депутатів новим стильним луком, дехто навіть робив з нею селфі.
Як там ще справи у Тимошенко
- Нещодавно Тимошенко показала, як чекала "держпереворот", який раніше анонсував на 1 грудня президент Володимир Зеленський.
- Також вона вирішила підтримати флешмоб Авакова, який опублікував фото з відомими журналістами та загадковим підписом до нього: "Так, це саме те, що ви подумали". Тимошенко з'явилася у касці й відповіла на фразу Авакова, але по-своєму.
- Раніше лідерка "Батьківщини" показувала доньку та дорослу онучку. Вони разом вибралися до театру.