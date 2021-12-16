"Приймаємо замовлення. Дорого": Тимошенко дала "майстер-клас" на барабанах (відео)

Політик дивує не лише своїм вбранням, а й музичними навичками

Юлія Тимошенко постала у несподіваному образі музиканта. Колаж "Сьогодні"

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко дала "майстер-клас" гри на акустичній ударній установці. Відповідне відео вона опублікувала у Facebook.

"Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого", – підписала вона своє відео.

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Судячи з її вбрання, вона вирушила до студії звукозапису після пленарного засідання Верховної Ради. Ми писали, як Тимошенко здивувала депутатів новим стильним луком, дехто навіть робив з нею селфі.

Як там ще справи у Тимошенко