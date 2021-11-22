Тимошенко теж "на хвилі" Авакова – яскраве фото у касці

Політики влаштували флешмоб у мережі – лідер Батьківщини тонко перефразувала слова колишнього міністра

Тимошенко підтримала "флешмоб" Авакова. Колаж "Сьогодні"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко тонко відреагувала на кадри ексглави МВС Арсена Авакова в соцмережі та опублікувала своє фото. Про це вона написала у Facebook.

"Не зовсім те, про що ви подумали", – написала вона.

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Зазначимо, що Тимошенко трохи перефразувала слова Авакова, який під своїм фото написав: "Так, це саме те, що ви подумали" .

А що там Аваков?