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Тимошенко теж "на хвилі" Авакова – яскраве фото у касці

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 листопада, 18:03
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Політики влаштували флешмоб у мережі – лідер Батьківщини тонко перефразувала слова колишнього міністра
Тимошенко підтримала "флешмоб" Авакова. Колаж "Сьогодні"
Тимошенко підтримала "флешмоб" Авакова. Колаж "Сьогодні"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко тонко відреагувала на кадри ексглави МВС Арсена Авакова в соцмережі та опублікувала своє фото. Про це вона написала у Facebook.

"Не зовсім те, про що ви подумали", – написала вона.

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Зазначимо, що Тимошенко трохи перефразувала слова Авакова, який під своїм фото написав: "Так, це саме те, що ви подумали" .

А що там Аваков?

  • Сьогодні колишній міністр внутрішніх справ опублікував несподіване фото, на якому зображені експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, журналіст Дмитро Гордон, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.
  • Пізніше була розкрито таємниця фото Авакова та компанії. Журналісти з'ясували, що місцем зйомки виявилася Литва, а зібралися там усі на день народження Шустера. Після цього Аваков виклав нові фото, але з вином.
  • Українців порадувало спільне фото політиків та журналістів – реакція вийшла яскравою. Ми зібрали найвеселіші фотожаби на веселий кадр Авакова.

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22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

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