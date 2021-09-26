"Дівчатка-театралки" – Юлія Тимошенко показала доньку і подорослішалу онуку (фото)

Політик присвятила вихідні своїй сім'ї і розповіла, як вони провели неділю

У Тимошенко видалися хороші вихідні. Колаж "Сьогодні"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко показала сімейне фото зі своєю дочкою Євгенією та онукою Євою з їх походу в театр. Опублікувала вона його на своїй сторінці у Facebook.

Згідно геолокації, вони відвідали Київський національний академічний театр оперети.

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"Дівчатка-театралки або родиною на "Сімейку Адамсів". Ідеальне завершення вихідних", – написала вона.

Євгенія (ліворуч) з донькою Євою і мамою Юлією Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Народний депутат України 2-9 скликань Верховної Ради, двічі була прем'єр-міністром України (2005, 2007-2010). Тричі брала участь у виборах президента України (2010, 2014, 2019). Голова партії "Батьківщина".

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

З 5 серпня 2011 року по 22 лютого 2014-го відбувала покарання. Пізніше Верховний Суд України закрив кримінальну справу через відсутність складу злочину, в результаті чого Європейський суд з прав людини визнав покарання політично мотивованим.

Нагадаємо, дочка Тимошенко Євгенія в 2016 році у віці 36 років народила дівчинку. Тоді Євгенія до останнього приховувала свою вагітність і лише раз за дев'ять місяців вийшла в люди. Сама ж Юлія Тимошенко стала бабусею в 56 років.

Як ми вже писали, нещодавно Верховна Рада прийняла закон про олігархів, але при цьому депутати встигли наробити помилок. Юлія Тимошенко вважає, що Конституційний Суд скасує закон про олігархів.