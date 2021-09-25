Залізобетонно! Закон про олігархів скасують – прогноз Тимошенко

Юлія Тимошенко вважає, що є підстави звернутися до Конституційного Суду

На думку Тимошенко, можна звернутися в Конституційний суд / Колаж "Сьогодні"

Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що прийнятий Верховною Радою 23 вересня закон №5599 буде легко скасований Конституційним судом.

Таку думку висловила політик в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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"Так як процедура була порушена... не просто порушена, вона була жахливо порушена, грубо! тепер будь-який з депутатів може зібрати підписи, може звернутися до Конституційного Суду – залізобетонний аргумент скасувати цей закон, прийнятий у неконституційний спосіб. Я вам гарантую, що він буде скасований. Навіть той поганий" , – заявила Юлія Володимирівна в прямому ефірі.

Спірне питання

Верховній Раді доведеться переголосувати законопроєкт №5599 про олігархів, який був прийнятий у другому читанні, через те, що були прийняті зайві правки – в законі теперь є різні редакції про визнання людини олігархом. Про це повідомив в Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що застосовану в ВР процедуру неможливо назвати нормальним підходом, рішення ВР прийнято і далі вже вступає в дію норма закону, яка передбачає, що цим має займатися НАЗК.

Що в законі

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено, хто підпадатиме під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

На РНБО покладена функція визначати, кого можна вважати олігархом. Потенційних олігархів викликатимуть на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів.

Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також міститиметься інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.

Олігархам не можна буде здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій. Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.

Олігархам не можна бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже наступного дня (це стосується навіть президента України).