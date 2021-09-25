Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔴 Свобода слова Савика Шустера 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года
СЕГОДНЯ Власть События

Железобетонно! Закон об олигархах отменят – прогноз Тимошенко

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 сентября, 00:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юлия Тимошенко считает, что есть основания обратиться в Конституционный Суд
По мнению Тимошенко, можно обратиться в Конституционный суд / Коллаж "Сегодня"
По мнению Тимошенко, можно обратиться в Конституционный суд / Коллаж "Сегодня"

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что принятый Верховной Радой 23 сентября закон №5599 будет легко отменен Конституционным судом.

Такое мнение высказала политик в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Реклама

Читайте также:

"Так как процедура была нарушена... не просто нарушена, она была ужасно нарушена, грубо! теперь любой из депутатов может собрать подписи, может обратиться в Конституционный Суд – железобетонный аргумент отменить этот закон, принятый неконституционным способом. Я вам гарантирую, что он будет отменен. Даже тот плохой", – заявила Юлия Владимировна в прямом эфире.

Спорный вопрос

Ранее в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховной Раде придется переголосовать законопроект №5599 об олигархах, который был принят во втором чтении. Это необходимо сделать потому, что были приняты лишние правки – в законе теперь существуют разные редакции о признании человека олигархом.

Реклама

При этом Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что использованную в парламенте процедуру при голосовании за этот законопроект невозможно назвать нормальным подходом. Тем не менее решение ВР принято и дальше уже вступает в действие норма закона, которая предусматривает, что этим должен заниматься НАЗКа.

Читайте также:

Что в законе

  • 23 сентября Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Определены критерии, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.
  • На СНБО возложена функция определять, кого можно считать олигархом. Потенциальных олигархов будут вызывать на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам.
  • Реестр олигархов тоже будет на СНБО. В нем также будет содержаться информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.
  • Олигархам нельзя будет осуществлять взносы (прямо или через других людей) в поддержку политических партий. Финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.
  • Олигархам нельзя быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
  • Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины).

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять