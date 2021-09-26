"Девочки-театралки" – Юлия Тимошенко показала дочь и повзрослевшую внучку (фото)

Политик посвятила выходные своей семье и рассказала, как они провели воскресенье

У Тимошенко выдались хорошие выходные. Коллаж "Сегодня"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала семейное фото со своей дочерью Евгенией и внучкой Евой с их похода в театр. Опубликовала она его на своей странице в Facebook.

Согласно геолокации, они посетили Киевский национальной академический театр оперетты.

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"Девочки-театралки или семьей на "Семейку Аддамсов". Идеальное завершение выходных", – написала она.

Евгения (слева) с дочкой Евой и мамой Юлией Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Народный депутат Украины 2-9 созывов Верховной Рады, два раза была премьер-министром Украины (2005, 2007-2010). Трижды участвовала в выборах президента Украины (2010, 2014, 2019). Председатель партии "Батькивщина".

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.

С 5 августа 2011 года по 22 февраля 2014 отбывала наказание. Позже Верховный суд Украины закрыл уголовное дело из-за отсутствия состава преступления, в результате чего Европейский суд по правам человека признал наказание политически мотивированным.

Напомним, дочь Тимошенко Евгения в 2016 году в возрасте 36 лет родила девочку. Тогда Евгения до последнего скрывала свою беременность и лишь раз за девять месяцев вышла в люди. Сама же Юлия Тимошенко стала бабушкой в 56 лет.

Как мы уже писали, недавно Верховная Рада приняла закон об олигархах, но при этом депутаты успели наделать ошибок. Юлия Тимошенко считает, что Конституционный суд отменит закон об олигархах.