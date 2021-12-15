Тимошенко вразила Раду новим вбранням: депутати роблять із нею селфі

Нардеп з'явилася у парламенті у білому костюмі

Тимошенко "вигуляла" білосніжний костюм / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко прийшла до парламенту у новому образі. Політика була одягнена в білий костюм. Фотографії опублікував парламентський фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці Facebook.

Фото: фотограф Ян Доброносов/facebook.com/yan.dobronosov

Фото: фотограф Ян Доброносов/facebook.com/yan.dobronosov

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко навіть зробив з Тимошенко селфі у сесійній залі Ради.

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"У Юлії Володимирівни сьогодні новий лук. Вона виглядає приголомшливо!" – написав Гончаренко на своєму каналі в Telegram.

Також він запитав у підписників, чи хотіли б вони бачити Тимошенко у новому випуску його програми.

Образи та імідж Тимошенко

Юлія Тимошенко 2016 року змінила свій знаменний образ, який був її візитівкою – "коса". Політик прийшла до парламенту з розпущеним довгим волоссям та окулярах у темній оправі. Її новий імідж став майже такою ж новиною, що обговорюється, як і пристрасті навколо уряду. Після такої зміни політик стала експериментувати із зовнішністю та вбраннями. Кожен її вихід на роботу привертає увагу як фотографів, так і громадськості.

Ще одна зміна її образу сталася з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців.

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Також Юлія Тимошенко з'явилася у в'язниці як татуювання. В Одесі журналісти дізнались про життя місцевих ув'язнених. На них купа татуювань. Але найцікавіше виявилося зображення Юлії Тимошенко в лавровому вінку.

3 листопада політик порадувала новим образом. Вона прийшла до Верховної Ради у білосніжній сукні, в якій вона нагадувала лікаря.

Крім того, ми писали, що Тимошенко тонко відреагувала на кадри ексголови МВС Арсена Авакова в соцмережі і опублікувала своє фото в касці.

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Також вона двома фотографіями висловила свою думку стосовно здійнятої Володимиром Зеленським тривоги щодо підготовки державного перевороту.