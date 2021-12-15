Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Тимошенко вразила Раду новим вбранням: депутати роблять із нею селфі

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 грудня, 14:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нардеп з'явилася у парламенті у білому костюмі
Тимошенко "вигуляла" білосніжний костюм
Тимошенко "вигуляла" білосніжний костюм / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко прийшла до парламенту у новому образі. Політика була одягнена в білий костюм. Фотографії опублікував парламентський фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці Facebook.

Фото: фотограф Ян Доброносов/facebook.com/yan.dobronosov
Фото: фотограф Ян Доброносов/facebook.com/yan.dobronosov

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко навіть зробив з Тимошенко селфі у сесійній залі Ради.

Реклама

"У Юлії Володимирівни сьогодні новий лук. Вона виглядає приголомшливо!" – написав Гончаренко на своєму каналі в Telegram.

Також він запитав у підписників, чи хотіли б вони бачити Тимошенко у новому випуску його програми.

Образи та імідж Тимошенко

Юлія Тимошенко 2016 року змінила свій знаменний образ, який був її візитівкою – "коса". Політик прийшла до парламенту з розпущеним довгим волоссям та окулярах у темній оправі. Її новий імідж став майже такою ж новиною, що обговорюється, як і пристрасті навколо уряду. Після такої зміни політик стала експериментувати із зовнішністю та вбраннями. Кожен її вихід на роботу привертає увагу як фотографів, так і громадськості.

Ще одна зміна її образу сталася з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців.

Реклама

Також Юлія Тимошенко з'явилася у в'язниці як татуювання. В Одесі журналісти дізнались про життя місцевих ув'язнених. На них купа татуювань. Але найцікавіше виявилося зображення Юлії Тимошенко в лавровому вінку.

3 листопада політик порадувала новим образом. Вона прийшла до Верховної Ради у білосніжній сукні, в якій вона нагадувала лікаря.

Крім того, ми писали, що Тимошенко тонко відреагувала на кадри ексголови МВС Арсена Авакова в соцмережі і опублікувала своє фото в касці.

Реклама

Також вона двома фотографіями висловила свою думку стосовно здійнятої Володимиром Зеленським тривоги щодо підготовки державного перевороту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

58 576

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти