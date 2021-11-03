Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Оновлення Кабміну 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Влада Події

Лікар Юлія: Тимошенко прийшла до Ради в білосніжному костюмі

Наталія Магдик Наталія Магдик
3 листопада, 12:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик з'явилася на роботі у світлій сукні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в середу, 3 листопада, порадувала новим чином. Політик прийшла до Верховної Ради у білосніжній сукні. Фотографії опублікував парламентський фотограф Якобчук Андрій у себе в Facebook .

Волосся Тимошенко акуратно поклала у хвіст. Мав макіяж стриманих тонів і манікюр молочного кольору.

Реклама

Реклама

"І до теми вакцинації. Нічого така б могла бути медична сестричка", – прокоментував він фото.

"Я ж казав, була б гарна медсестричка чи лікар. Послухати" теж могла б запросто", – охарактеризував він образ Тимошенко.

Користувачі соцмереж відразу почали коментувати фото Тимошенко.

Реклама

"Ні, ця б не змогла бути медсестрою. Вона б одразу, рвала свого туза, на посаду завідувача відділення", – зазначив Тарас Бурмич.

"Рольові ігри тітки Юлі", – написав Павло Багмут.

Імідж Тимошенко

Юлія Тимошенко у 2016 році змінила свій знаменний образ , який був її візитівкою – "коса". Політик прийшла до парламенту з розпущеним довгим волоссям та окулярах у темній оправі. Її новий імідж став майже такою ж новиною, що обговорюється, як і пристрасті навколо уряду. Після такої зміни політик стала експериментувати із зовнішністю та вбраннями. Кожен її вихід на роботу привертає увагу як фотографів, так і громадськості.

Ще одна зміна її образу відбулася з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців.

Також Юлія Тимошенко з'явилася у в'язниці як татуювання. В Одесі журналісти дізнались про життя місцевих ув'язнених. На них купа татуювань. Але найцікавіше виявилося зображення Юлії Тимошенко в лавровому вінку .

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

153 353

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти