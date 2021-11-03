Доктор Юлия: Тимошенко пришла в Раду в белоснежном костюме

Политик появилась на работе в светлом платье

Юлия Тимошенко удивила новым образом / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в среду, 3 ноября, порадовала новым образом. Политик пришла в Верховную Раду в белоснежном платье. Фотографии опубликовал парламентский фотограф Якобчук Андрей у себя в Facebook.

Волосы Тимошенко аккуратно уложила в хвост. У нее был макияж сдержанных тонов и маникюр молочного цвета.

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"И к теме вакцинации. Ничего такая могла бы быть медицинская сестричка", – прокомментировал он фото.

"Я же говорил, была бы хорошенькая медсестричка или врач. Послушать" тоже могла бы запросто", – охарактеризовал он образ Тимошенко.

Пользователи соцсететей сразу начали комментировать фото Тимошенко.

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"Нет, эта бы не смогла быть медсестрой. Она бы сразу, рвала своего туза, на должность заведущего отделением", – отметил Тарас Бурмич. "Ролевые игры тёти Юли", – написал Павел Багмут.

Имидж Тимошенко

Юлия Тимошенко в 2016 году сменила свой знаменательный образ, который был ее визитной карточкой – "коса". Политик пришла в парламент с распущенными длинными волосами и очках в темной оправе. Ее новый имидж стал почти такой же обсуждаемой новостью, как и страсти вокруг правительства. После такого изменения политик стала экспериментировать с внешностью и нарядами. Каждый ее выход на работу привлекает внимание как фотографов, так и общественности.

Еще одна смена ее образа произошла по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев.

Также Юлия Тимошенко появилась в тюрьме в виде татуировки. В Одессе журналисты выведали о жизни местных заключенных. На них куча татуировок. Но самое интересное оказалось изображение Юлии Тимошенко в лавровом венке.