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Тимошенко поразила Раду новым нарядом: депутаты делают с ней селфи

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
15 декабря, 14:22
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Нардеп появилась в парламенте в белом костюме
Тимошенко "выгуляла" белоснежный костюм
Тимошенко "выгуляла" белоснежный костюм / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в парламент в новом образе. Политик была облачена в белый костюм. в белоснежном платье. Фотографии опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Фото: фотограф Ян Доброносов/facebook.com/yan.dobronosov
Фото: фотограф Ян Доброносов/facebook.com/yan.dobronosov

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко даже сделал с Тимошенко селфи в сессионном зале Рады.

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"У Юлии Владимировны сегодня новый лук. Она выглядит потрясающе!", — написал Гончаренко на своем канале в Telegram.

Также он спросил у подписчиков, хотели бы они видеть Тимошенко в новом выпуске его программы.

Образы и имидж Тимошенко

Юлия Тимошенко в 2016 году сменила свой знаменательный образ, который был ее визитной карточкой – "коса". Политик пришла в парламент с распущенными длинными волосами и очках в темной оправе. Ее новый имидж стал почти такой же обсуждаемой новостью, как и страсти вокруг правительства. После такого изменения политик стала экспериментировать с внешностью и нарядами. Каждый ее выход на работу привлекает внимание как фотографов, так и общественности.

Еще одна смена ее образа произошла по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев.

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Также Юлия Тимошенко появилась в тюрьме в виде татуировки. В Одессе журналисты выведали о жизни местных заключенных. На них куча татуировок. Но самое интересное оказалось изображение Юлии Тимошенко в лавровом венке.

3 ноября политик порадовала новым образом. Она пришла в Верховную Раду в белоснежном платье, в котором она напоминала доктора.

Кроме того мы писали, что Тимошенко тонко отреагировала на кадры экс-главы МВД Арсена Авакова в соцсети и опубликовала свое фото в каске.

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Также она двумя фотографиями высказала свое мнение относительно поднятой Владимиром Зеленским тревоги о подготовке государственного переворота.

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