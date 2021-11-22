Тимошенко тоже "на волне" Авакова – яркое фото в каске

Тимошенко поддержала "флешмоб" Авакова. Коллаж "Сегодня"
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тонко отреагировала на кадры экс-главы МВД Арсена Авакова в соцсети и опубликовала сое фото. Об этом она написала в Facebook.
"Не совсем то, о чем вы подумали", – написала она.
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Отметим, что Тимошенко немного перефразировала слова Авакова, который под своим фото написал: "Да, это именно то, что вы подумали".
А что там Аваков?
- Сегодня бывший министр внутренних дел опубликовал неожиданное фото, на котором запечатлены экс-премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, журналист Дмитрий Гордон, известный врач-педиатр Евгений Комаровский.
- Позже была раскрыта тайна фото Авакова и компании. Журналисты выяснили, что местом съемки оказалась Литва, а собрались там все на день рождение Шустера. После этого Аваков выложил новые фото, но уже с вином.
- Украинцев порадовало совместное фото политиков и журналистов – реакция получилась яркой. Мы собрали самые веселые фотожабы на веселый кадр Авакова.