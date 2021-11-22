Тимошенко тоже "на волне" Авакова – яркое фото в каске

Политики устроили флешмоб в сети – лидер Батькивщины тонко перефразировала слова бывшего министра

Тимошенко поддержала "флешмоб" Авакова. Коллаж "Сегодня"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тонко отреагировала на кадры экс-главы МВД Арсена Авакова в соцсети и опубликовала сое фото. Об этом она написала в Facebook.

"Не совсем то, о чем вы подумали", – написала она.

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Отметим, что Тимошенко немного перефразировала слова Авакова, который под своим фото написал: "Да, это именно то, что вы подумали".

А что там Аваков?