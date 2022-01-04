Дочь Медведчука и крестницу Путина не пустили в Швейцарию

Кум Путина жалуется на Запад, но при этом отправляет туда дочь на учебу

Медведчук недоволен Западом, который он постоянно критикует. Коллаж "Сегодня"

Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что его дочери аннулировали визу в Швейцарию, куда она должна была поехать на учебу. Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.

Любопытно, что кум Путина так рьяно выступает против Запада, но при этом отправил туда учиться свою дочь.

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"Да, дочь закончила школу в Киеве и поступила, сдала экзамен, в Женевский университет. Обратилась, получила учебную визу. Все было нормально и в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована", – сказал он.

Медведчук с негодованием отметил, мол, западный мир "отличился".

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"Да, я выступаю против внешнего управления Соединенных Штатов и Запада. И буду выступать", – добавил кум Путина.

Отметим, что речь о Даше Медведчук, которая является крестницей Путина и жены третьего президента РФ Дмитрия Медведева – Светланы.

Супруга Медведчука Оксана Марченко с еще 14-летней дочерью в 2018 году. Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

А как дела у самого Медведчука?