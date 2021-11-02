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Суд избрал новую меру пресечения Медведчуку

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
2 ноября, 12:12
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Домашний арест по одному уголовному делу закончился, но кум Путина все равно останется дома
Медведчук все равно останется сидеть дома. Коллаж "Сегодня"
Медведчук все равно останется сидеть дома. Коллаж "Сегодня"

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

Речь идет об уголовном производстве, в котором политик подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей в Крыму. Предельный срок в 6 месяцев его пребывания под круглосуточным домашним арестом в этом деле закончился (под арестом он с мая) и дальнейшее продление было невозможно.

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В связи с этим прокуроры просили суд назначить новую меру пресечения в виду личного обязательства. Судья одобрил их ходатайство. Личное обязательство будет действовать до 31 декабря этого года.

Что предусматривает "личное обязательство"?

  • Прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда.
  • Не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда.
  • Сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.
  • Воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором.
  • Сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд и въезд в Украину.
  • Носить электронное средство контроля.

Но Медведчук все равно будет дома?

Кум Путина, несмотря на сегодняшнее решение суда, остается под домашним арестом до 7 декабря, но в другом уголовном производстве – подозревается в госизмене и поддержке террористов.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

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Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

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