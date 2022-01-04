Доньку Медведчука та хрещеницю Путіна не пустили до Швейцарії

Лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що його доньці анулювали візу до Швейцарії, куди вона мала поїхати на навчання. Відповідне відео опублікував журналіст Денис Казанський.
Цікаво, що кум Путіна так завзято виступає проти Заходу, але при цьому відправив туди вчитися свою доньку.
"Так, донька закінчила школу у Києві і вступила, склала іспит, до Женевського університету. Звернулась, отримала навчальну візу. Все було нормально, і на початку вересня збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до цього їй оголосили про те, що її віза анульована", – сказав він.
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Медведчук із обуренням наголосив, мовляв, західний світ "відзначився".
"Так, я виступаю проти зовнішнього управління Сполучених Штатів та Заходу. І виступатиму", – додав кум Путіна.
Зазначимо, що йдеться про Дашу Медведчук, яка є хрещеницею Путіна та дружини третього президента РФ Дмитра Медведєва – Світлани.
А як справи самого Медведчука?
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичним організаціям (т.зв. "Л/ДНР").
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО з можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень.
- А 2 листопада у справі про держзраду та замах на розграбування державних ресурсів у Криму закінчився термін домашнього арешту і суд призначив новий запобіжний захід Медведчуку.