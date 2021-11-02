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Суд обрав новий запобіжний захід Медведчуку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 листопада, 12:12
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Домашній арешт по одній кримінальній справі закінчився, але кум Путіна все одно залишиться вдома
Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"
Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.

Йдеться про кримінальне провадження, в якому політик підозрюється в держзраді та замаху на розграбування національних цінностей у Криму. Граничний строк у 6 місяців його перебування під цілодобовим домашнім арештом у цій справі закінчився (під арештом він із травня) і подальше продовження було неможливим.

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У зв'язку з цим прокурори просили суд призначити новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суддя схвалив їхнє клопотання. Особисте зобов'язання діятиме до 31 грудня цього року.

Що передбачає "особисте зобов'язання"?

  • Прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора чи суду.
  • Не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду.
  • Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
  • Утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором.
  • Здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд та в'їзд до України.
  • Носити електронний засіб контролю.

Але ж Медведчук все одно буде вдома?

Кум Путіна, незважаючи на сьогоднішнє рішення суду, залишається під домашнім арештом до 7 грудня, але в іншому кримінальному провадженні – підозрюється у держзраді та підтримці терористів.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – триває підготовка до розгляду справи у суді по суті.

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Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід із домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави у мільярд гривень. Та суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.

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