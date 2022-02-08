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Ющенко звернувся до українців через російську загрозу

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 15:11
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Третій президент України назвав три пріоритети країни
Віктор Ющенко заявив, що сила України – це єдність довкола рідної держави
Віктор Ющенко заявив, що сила України – це єдність довкола рідної держави / Фото: Колаж: Сьогодні

Третій президент України Віктор Ющенко закликав українців до єдності та консолідованості у питанні створення сильної України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Держава не будується завтра"

"Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, що величні та знакові. Як ніколи раніше сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави", – написав Ющенко.

Третій президент України Віктор Ющенко. Фото – facebook.com/president.ukraine.
Третій президент України Віктор Ющенко. Фото – facebook.com/president.ukraine.

За його словами, держава не будується завтра чи післязавтра, а будується сьогодні.

"В історії кожної держави виникають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних із найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації".

Також третій президент назвав три пріоритети України:

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"Безпека держави. Стабільність у нашій державі. Захист української демократії та свободи. Я закликаю всіх співвітчизників до миру та прошу все українське суспільство об'єднатися навколо національних цінностей та української державності".

Загроза з боку Росії

Росія накопичила понад 100-тисячну армію поблизу кордону з Україною. 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною

При цьому експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

У CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме. через Чорнобильську зону відчуження.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія планує замінити політичну владу в Україні

"У Кремлі мріють, що тут їх зустрічатимуть із квітами на вулицях Києва, або Одеси, або Дніпра, Львова. Насправді такого не станеться у разі повномасштабної відкритої агресії", – наголосив міністр.

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