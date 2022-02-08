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Гройсман закликав до створення уряду Національної згуртованості

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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8 лютого, 11:24
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Політик нагадав, що свого часу саме згуртованість та стабільність були ключовими пріоритетами для українського уряду
Володимир Гройсман / Фото: kmu.gov.ua

Лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана", прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман закликав політиків об’єднатися і втілити ідею створення уряду Національної згуртованості, який зможе об’єднати країну і реалізувати план економічного, політичного і безпекового порятунку країни. Про це він сказав в ефірі "Україна 24", коментуючи поточну ситуацію в країні.

Як наголосив політик, заклик до єдності і саме згуртованості – це не черговий слоган, який лунає з різних політичних таборів, які насправді об’єднуються не заради країни, а проти власних політичних опонентів.

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"Я багато чув від політиків про єдність. А для мене це фейк, бо після закликів немає дій. Тут треба брати приклад із суспільства! Суспільство – згуртоване, а влада демонструє взаємну боротьбу, коли перед нашими кордонами стоять 130 тисяч добре озброєного війська. Війська, яке показало по всьому світу, що вони не рахуються з кордонами держав, - сказав Гройсман. – Як можна навести лад? Тільки через єдність і згуртованість".

За словами лідера "Української Стратегії Гройсмана", більшість українських політиків – у владі, чи навіть опозиції, чомусь думають, що повалення один одного приведе країну до раю. "Але ні! Буде ад!" - сказав Гройсман і нагадав, що свого часу саме згуртованість і стабільність були ключовими пріоритетами для українського уряду 2016-2019 років.

"Я розумію, що довіра до чинної влади вже підірвана. І напевно вони отримають свою оцінку на наступних виборах. Але до виборів треба дожити. І бажано, щоб ми були згуртовані і сильні. І я це говорю як громадянин! - сказав Гройсман. - Без уряду Національної згуртованості, без економічного плану дій ми будемо слабкими – слабка економіка, слабка армія. Ми цього не заслуговуємо. Так само, як і наші воїни, які стоять не передовій і мають отримувати найкраще від держави!".

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