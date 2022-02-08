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Ющенко обратился к украинцам из-за российской угрозы

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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8 февраля, 15:11
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Третий президент Украины назвал три приоритета страны
Виктор Ющенко заявил, что сила Украины – это единство вокруг родного государства.
Виктор Ющенко заявил, что сила Украины – это единство вокруг родного государства. / Фото: Коллаж: Сегодня

Третий президент Украины Виктор Ющенко призвал украинцев к единству и консолидированности в вопросе создания сильной Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Государство не строится завтра"

"Мы переживаем сегодня трудные времена, но я убежден, что величавые и знаковые. Как никогда раньше, сегодня нужно наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины. Наша сила – это единство вокруг родного государства", – написал Ющенко.

Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото – facebook.com/president.ukraine.
Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото – facebook.com/president.ukraine.

По его словам, государство не строится завтра или послезавтра, а строится сегодня.

"В истории каждого государства возникают ответственные моменты, которые дают толчок к принятию одних из важнейших вопросов, особенно на внешние вызовы для нации".

Также третий президент назвал три приоритета Украины:

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"Безопасность государства. Стабильность в нашем государстве. Защита украинской демократии и свободы. Я призываю всех соотечественников к миру и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности".

Угроза со стороны России

Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной.

При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

В CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия планирует заменить политическую власть в Украине.

"В Кремле мечтают, что здесь их будут встречать с цветами на улицах Киева, или Одессы, или Днепра, Львова. На самом деле такого не произойдет в случае полномасштабной открытой агрессии", – подчеркнул министр.

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