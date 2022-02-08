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СЬОГОДНІ Влада Події

РФ відмовилася визнавати "ЛДНР"? Макрон здивував своєю заявою після зустрічі з Путіним

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 10:01
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Президент Франції закликав Росію та Євросоюз врегулювати конфлікт в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що жодних законопроектів, що суперечать Мінським угодам, не буде – це йому пообіцяв президент Російської Федерації Володимир Путін.

Про це він заявив після зустрічі із президентом РФ, повідомляє сайт Кремля.

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Врегулювання конфлікту

"Було отримано роз'яснення щодо того, що в Росії також є законопроекти, які пропонуються, але він (Володимир Путін – ред.) заспокоїв нас, що цього не буде, якщо це не відповідає Мінським угодам", – сказав Макрон.

Також він зазначив, що цей конфлікт перебуває у центрі напруженості, яку "ми переживаємо сьогодні".

"І, звичайно, необхідно, щоб Росія та Євросоюз врегулювали його, щоб просунутися далі у наших відносинах", – заявив президент Франції.

Що це означає

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у себе у Телеграм-каналі відзначив , Що слова президента Франції про те, що "законопроекти, що порушують Мінські угоди, в Росії не будуть прийняті", означають, що Путін пообіцяв Макрону не визнавати "ДНР" і "ЛНР".

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"Які сама (Росія – ред.) і створила на сході України. Не думаю, що варто цьому радіти. Це чергова гра російського режиму. Сьогодні не визнаємо, але паспорти роздамо. Ну, або війною підемо. Так що це тільки слова" , – сказав нардеп.

Загроза з боку РФ

12 січня була оприлюднено інтерактивну карту , на якій було зібрано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною Ці дані були виявлені та зібрані західними ЗМІ у листопаді 2021 року. При цьому експерти прогнозують, що російське вторгнення в Україну може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

Крім цього, CNN розповів, як Росія почне бойові дії в Україні . За його даними, путінські війська зайдуть під чужим прапором. 31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, то він пройде через Чорнобильську зону відчуження .

Також міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що якщо над Києвом з'являться російські літаки , то столицю захищатиме система протиповітряної оборони

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого провели переговори у Москві , на яких обговорили ситуацію в Україні та європейську безпеку ЗМІ звернули увагу, що на переговорах лідери двох країн трималися одна від одної на максимальній відстані – сиділи на різних кінцях довгого столу.

Також спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін погодився обговорити у парламенті визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами. Він додав, що запропонований для розгляду законопроект "дуже серйозний та відповідальний".

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