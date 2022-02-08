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"Терпи, моя красуне!" – Путін звернувся до Зеленського щодо Мінських угод

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 08:42
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Господар Кремля знову висуває вимоги щодо Донбасу
Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський обіцяв припинити війну на Донбасі мирним шляхом.
Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський обіцяв припинити війну на Донбасі мирним шляхом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін знову взявся за старе – наполягає на виконанні Мінських угод, але на умовах Кремля.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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"Терпи, моя красуне"

Президент Росії також процитував приказку.

"Іншої альтернативи немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть (Мінські угоди – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається – не подобається. Терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк", – сказав Путін.

/ Фото: Getty Images

За його словами, президент України Володимир Зеленський на виборах у своїй програмі обіцяв припинити війну на Донбасі мирним шляхом.

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Також Путін зазначив, що Україна "має надати особливий статус Донецькій та Луганській областям до виведення звідти російських військ".

Що таке Мінські угоди?

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод – документ, що має на меті врегулювання ситуації на сході України. Був узгоджений 11-12 лютого 2015 року на саміті у Мінську керівниками Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "Нормандської четвірки" та підписаний Контактною групою щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.

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Тепер Росія наполягає, щоб домовленості дотримувалися строго за пунктами, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів) і лише потім передачі Україні окупованої території. При цьому окупанти не виконують перших пунктів.

Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів у ОРДЛО, поки територія залишається окупованою і там перебувають бойовики та російські військові. Цей момент у домовленостях є головним каменем спотикання.

Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США не володіє розвідувальними даними щодо точної дати ймовірного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте Кремль не припиняє перекидати війська до українського кордону.

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