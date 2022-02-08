"Терпи, моя красуне!" – Путін звернувся до Зеленського щодо Мінських угод

Господар Кремля знову висуває вимоги щодо Донбасу

Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський обіцяв припинити війну на Донбасі мирним шляхом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін знову взявся за старе – наполягає на виконанні Мінських угод, але на умовах Кремля.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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"Терпи, моя красуне"

Президент Росії також процитував приказку.

"Іншої альтернативи немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть (Мінські угоди – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається – не подобається. Терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк", – сказав Путін.

/ Фото: Getty Images

За його словами, президент України Володимир Зеленський на виборах у своїй програмі обіцяв припинити війну на Донбасі мирним шляхом.

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Також Путін зазначив, що Україна "має надати особливий статус Донецькій та Луганській областям до виведення звідти російських військ".

Що таке Мінські угоди?

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод – документ, що має на меті врегулювання ситуації на сході України. Був узгоджений 11-12 лютого 2015 року на саміті у Мінську керівниками Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "Нормандської четвірки" та підписаний Контактною групою щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.

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Тепер Росія наполягає, щоб домовленості дотримувалися строго за пунктами, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів) і лише потім передачі Україні окупованої території. При цьому окупанти не виконують перших пунктів.

Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів у ОРДЛО, поки територія залишається окупованою і там перебувають бойовики та російські військові. Цей момент у домовленостях є головним каменем спотикання.

Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США не володіє розвідувальними даними щодо точної дати ймовірного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте Кремль не припиняє перекидати війська до українського кордону.

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