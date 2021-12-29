Біля України знову буде "гаряче" — Путін і Лукашенко готують військові маневри

Лукашенко попросив не зупиняти військові навчання

Лукашенко домовився, щоб навчання були вічними / Колаж "Сьогодні"

Військові формування Росії, частково відведені від кордонів України, пішли ненадовго. Президент Росії Володимир Путін, зібравшись разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, вирішив на початку 2022 року провести нові російсько-білоруські військові навчання.

Про це повідомляє агентство ТАРС.

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Жодного дня без навчань!

"Я вас давно просив, щоб ми не зупиняли нашу співпрацю в оборонній галузі та у ВПК. Ви завжди підтримували мене. Я ось звернувся до вас, щоб ви не зупиняли наші спільні навчання. Щоб ми продовжили створення центрів навчання наших хлопців насамперед новим зразкам військової техніки, яку ми в Росії закуповуємо. Процес навчань зупиняти не треба", — дуже просив Лукашенко господаря Кремля.

При цьому самопроголошений білоруський лідер наполегливо запрошував російські війська проводити навчання в його країни.

"Ви та ваші військові розглядаєте мою пропозицію щодо навчання на території Білорусі. Хотілося б, щоб це рішення було прийнято вами – це на користь білорусько-російським відносинам. Тобто за всіма напрямками ми співпрацюємо і це робитимемо завжди", — заявив Лукашенко.

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На що Путін відповів: "Ну, як ви і пропонували, ми проведемо на початку року, військові погодять, не знаю, коли вони вирішать. У лютому може".

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