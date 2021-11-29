Білорусь разом із РФ підтягне війська до України

Нинішні навчання проходитимуть за "прикриттям" південних кордонів.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь планує провести військові навчання спільно з основним стратегічним союзником – Росією. Про це розповів міністр оборони Віктор Хренін. БЕЛТА .

За його словами, що в наступному році Білорусь та Росія не планують проводити масштабні навчання на кшталт "Заходу" або "Щита Союзу", проте у військ заплановано комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.

Реклама

"Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником – Російською Федерацією", – сказав він.

Також він зазначив, що нинішні навчання проходитимуть з "прикриття" південних кордонів, тобто кордонів з Україною.

В Україні вже відреагували на погрози. У Верховній Раді 3 грудня чекають на міністра оборони Олексія Резнікова з доповіддю щодо ситуації на українському кордоні.

"Щодо Години питань до уряду, то, враховуючи серйозне занепокоєння суспільства та наших міжнародних партнерів щодо нарощування російських військ на українських кордонах, пропоную заслухати міністра оборони Олексія Резнікова", – сказала віце-спікер Олена Кондратюк.

За її словами, депутати також очікують почути від міністра оборони про стан фінансування армії у 2021—2022 роках, та виконання поточного оборонного замовлення.

Реклама

Раніше ми писали про те, що Росія направила до Білорусі у межах раптової перевірки бойової готовності підрозділ десантників.

Загроза вторгнення РФ