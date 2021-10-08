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У ніч смерті Полякова в Києві відключили всі камери спостереження? Ми перевірили чутки

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 12:35
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"Сьогодні" дізналися у поліції та мерії, чи може в столиці бути повністю відключена система SmartCity
У Мережі пишуть, що камери в ніч смерті Полякова були вимкнені
У Мережі пишуть, що камери в ніч смерті Полякова були вимкнені / Фото: Колаж: Сьогодні

Після смерті депутата Антона Полякова в Мережі поповзли чутки про те, що нібито в ту ніч відключилася система SmartCity, а з нею і всі відеокамери в місті. Відповідно записів із них теж немає.

"Сьогодні" з'ясували, чи правда це.

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Зокрема, про виключені камери написали в Telegram-каналі "Легітимний". У публікації нагадали, як депутат розповідав про гроші в конвертах за підтримку "слугами" закону про олігархів. Після чого вже вказали, нібито всі камери в ту ніч були вимкнені.

Однак в київській мерії сайту "Сьогодні" пояснили, що система SmartCity взагалі не може бути повністю відключена.

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"Таке взагалі неможливо. До системи підключені тисячі камер, плюс приватні, які погодилися увійти в SmartCity. Можливо, йдеться про поломку або пошкодження якоїсь однієї камери, таке може бути. Або, наприклад, через відключення світла", – повідомило нам джерело в КМДА.

Версію про непрацюючі камери SmartCity не підтверджують і в поліції Києва.

"За попередньою інформацією, камера на місці НП працювала. Наразі співробітники поліції переглядають інформацію, яку вона містить", – розповіли "Сьогодні" в поліції Києва.

Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав понад шість тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених із ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
  • 8 жовтня Поляков помер в Києві. За результатами розтину, його смерть наступила унаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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