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Роздавали гроші прямо в туалеті ВР: напередодні смерті Поляков коментував голосування "слуг"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 09:48
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Нардеп не раз критикував роботу депутатів від "Слуги народу" і розповідав, як вони за гроші віддавали свої голоси
Поляков не раз критикував "слуг народу"
Поляков не раз критикував "слуг народу" / Фото: Колаж: Сьогодні

За три дні до смерті народний депутат Антон Поляков заявив, що "слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить у туалет, і при ньому "слугам" роздають гроші ... Я їздив в НАБУ, давав показання, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати – йди, розповідай? При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?", – сказав Поляков.

Також увечері 7 жовтня депутат розкритикував партію "Слуга народу" за те, що три з п'яти законопроектів, які він запропонував, не винесли в зал на голосування.

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Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав більше 6 тисяч поправок до банківського законопроекту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроекту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
  • 2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітини.

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