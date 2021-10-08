Поляков ледь не загинув у минулому році – подробиці

У минулому році життя померлого депутата Антона Полякова вже було в небезпеці. 2 вересня в столиці на нього напав невідомий і побив.
Про це сайт "Сьогодні" вже писав раніше.
Вигнанець "слуг народу". Ким був Антон Поляков
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У той день рано вранці в Шевченківському районі Поляков вийшов у справах, і на нього відразу накинувся чоловік. Невідомий почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав йому кілька ударів в область грудної клітини. Медики надали потерпілому нардепу допомогу на місці і не госпіталізували.
Поляков зазначив, що нападник вийшов з машини Toyota Camry. За даними нардепа, автомобіль вже знайшли, але чи був там нападник, йому невідомо.
Що відомо про Антона Полякова?
- Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
- Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.
- А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
- Також Поляков відомий тим, що подав більше 6 тисяч поправок до банківського законопроекту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроекту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
- 8 жовтня Поляков помер в Києві. За результатами розтину, його смерть наступила унаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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