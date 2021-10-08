Поляков ледь не загинув у минулому році – подробиці

У вересні минулого року невідомий почав душити, а потім побив депутата

У Києві помер Антон Поляков / Фото: Колаж: Сьогодні

У минулому році життя померлого депутата Антона Полякова вже було в небезпеці. 2 вересня в столиці на нього напав невідомий і побив.

Про це сайт "Сьогодні" вже писав раніше.

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У той день рано вранці в Шевченківському районі Поляков вийшов у справах, і на нього відразу накинувся чоловік. Невідомий почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав йому кілька ударів в область грудної клітини. Медики надали потерпілому нардепу допомогу на місці і не госпіталізували.

Поляков зазначив, що нападник вийшов з машини Toyota Camry. За даними нардепа, автомобіль вже знайшли, але чи був там нападник, йому невідомо.

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Що відомо про Антона Полякова?